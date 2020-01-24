Genesis может выпустить конкурента Mercedes GLS

В компанию вышедшему неделю назад среднеразмерному кроссоверу GV80 марка Genesis может выпустить полноразмерный кроссовер GV90, сообщает издание Motor Trend.

Решение о выпуске модели, ориентированной на покупателей Mercedes-Benz GLS, BMW X7 и Range Rover, будет зависеть от результатов продаж Genesis GV80 в Соединенных штатах, где машина поступит в продажу во второй половине текущего года.

В первый день продаж в Корее на GV80 поступило 1500 заказов. И корейцы не скрывают оптимизма в прогнозах североамериканских продаж.

Пока обсуждаются отдаленные планы расширения линейки моделей, своим чередом реализуется утвержденный план, поэтому третьи кроссовером вслед за GV80 и GV70 станет электромобиль. Построен он будет на полностью новой платформе и выйдет в 2021 году.