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24.01.2020 15:12
Рубрика: Легковые авто

Genesis может выпустить конкурента Mercedes GLS

Текст: Михаил Азнавуров

В компанию вышедшему неделю назад среднеразмерному кроссоверу GV80 марка Genesis может выпустить полноразмерный кроссовер GV90, сообщает издание Motor Trend.

Фото: Пресс-служба Cruise
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Решение о выпуске модели, ориентированной на покупателей Mercedes-Benz GLS, BMW X7 и Range Rover, будет зависеть от результатов продаж Genesis GV80 в Соединенных штатах, где машина поступит в продажу во второй половине текущего года.

В первый день продаж в Корее на GV80 поступило 1500 заказов. И корейцы не скрывают оптимизма в прогнозах североамериканских продаж.

Пока обсуждаются отдаленные планы расширения линейки моделей, своим чередом реализуется утвержденный план, поэтому третьи кроссовером вслед за GV80 и GV70 станет электромобиль. Построен он будет на полностью новой платформе и выйдет в 2021 году.

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#Genesis