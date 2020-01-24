Лондон отреагировал на предложение Москвы провести саммит "пятерки"

Великобритания ждет от России дополнительную информацию по возможному саммиту с участием пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. Напомним, с соответствующей идеей в четверг, 23 января, выступил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, в 2020 году было бы целесообразно провести встречу руководителей России, Китая, США, Франции и Великобритании. В повестку совещания вошли бы острые мировые проблемы.

"Мы ждем дальнейших деталей от российского правительства по этому предложению", - приводит ТАСС сообщение представителя британского Форин оффиса.

Что касается предложения Путина, то, как он полагает, страны-основательницы ООН могли бы и должны подать пример другим государствам в сохранении мира. Эти пять держав, считает российский президент, несут особую ответственность за сохранение цивилизации. С некоторыми коллегами эту идею Путин, по его словам, уже обсудил и нашел поддержку.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что согласен с предложением российского коллеги.