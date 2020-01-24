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24.01.2020 19:02
Рубрика: Коммерческий транспорт

МАЗ запатентовал гоночный "капотник"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Минский автозавод (МАЗ) защитил патентом внешний вид своего капотного болида для ралли.

Напомним, эту машину представили в конце декабря 2018 года, она носит индекс МАЗ-6440RR. Международный дебют раллийного "капотника" состоялся на ралли Morocco Desert Challenge в апреле 2019 года, а на Дакаре-2020, завершившемся 17 января, заводской экипаж на МАЗ-6440RR занял третье место в итоговом зачете среди грузовиков (первые два места заняли КАМАЗы).

Фото: Егор Еремов / РИА Новости
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Среди авторов раллийного МАЗа значится коллектив заводских инженеров, включая Сергея Вязовича - руководителя и ведущего гонщика спортивной команды "МАЗ-Спортавто".

МАЗ-6440RR построен на шасси старого бескапотного болида МАЗ-5309R, кабина взята у серийного МАЗ-5440, а стеклопластиковый "нос" - у опытного тягача МАЗ-6440PA. Грузовая платформа обшита легкими композитными сэндвич-панелями.

Капотная компоновка разгружает переднюю ось и таким образом улучшает развесовку автомобиля. Длина, ширина, высота болида составляют 7,05 м, 2,55 м и 3,4 м соответственно. Колесная база - 4,3 м. Масса автомобиля с запасными колесами и экипажем - 9,6 т.

Фото: Пресс-служба КамАЗа.
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В движение автомобиль приводит 6-цилиндровый турбодизель Gyrtech G-13, его мощность - 960 л.с. Такой же мотор установлен на прежних бескапотных болидах МАЗ. Двигатель сочетается с автоматической коробкой передач Allison 4000 и раздаточной коробкой ZF. Топливный бак МАЗ-6440RR рассчитан на 1000 литров. Амортизаторы носят марку Reiger, мосты - SISU. Привод - полный.

МАЗ-6440RR соответствует техническим регламентам всех международных ралли-чемпионатов, включая "Дакар". Максимальная скорость ограничена на уровне 140 км/ч.

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