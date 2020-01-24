Новый Kia Sorento: известна дата премьеры

Буквально каждый день инсайдеры публикуют новую порцию фотографий интерьера и элементов внешнего декора нового Kia Sorento. Вместе с одним из снимков осведомлённые лица предоставили информацию о том, когда компания представит новое поколение большого кроссовера.

Как сообщает The Korean Car Blog, премьера намечена на 17 февраля. В этот же день в Южной Корее стартует приём заказов на новинку.

Что касается технической составляющей, то известно о ней немного. Предполагается, что в линейку войдут моторы семейства Smartstream с системой непрерывного изменения фаз продолжительности открытия клапанов (CVVD). Также у Kia Sorento нового поколения будут гибридные версии, включая plug-in.

В будущем кроссовер может получить силовую установку на топливных элементах (на водороде): корейский концерн прорабатывает возможности установки агрегатов на крупных автомобилях, таких как Sorento. Но всё зависит от того, насколько хорошо будут идти дела у компании на европейском рынке.

Ранее в Сети была опубликована фотография кроссовера без камуфляжа, которая дала представление о дизайне фронтальной части нового Sorento.

В настоящее время в России продаётся 7-местный Kia Sorento (цена - от 1 544 900 рублей) и 7-местный Sorento Prime (от 1 794 900 рублей).