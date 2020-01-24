В Чите завели дело после обнаружения в заброшенном доме многодетной семьи

СК по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело после появления в СМИ информации о прячущемся в аварийном доме мужчине с четырьмя маленькими детьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что 37-летний отец детей прятался в заброшенном строении в Ингодинском районе Чите с лета нынешнего года. Вместе с ним там жили 5-летняя девочка и трое мальчиков - 6, 10 и 12 лет.

- Малолетние дети проживали в антисанитарных условиях, у них практически отсутствовали необходимая в зимнее время одежда и продукты питания. Также дети не посещали детские дошкольные и образовательные учреждения. В здании отсутствовали отопление, освещение, - рассказали в СК по краю.

По оценкам следствия, таким образом, малолетние дети находились в условиях, создающих угрозу их жизни и здоровью. Это стало возможным в результате "ненадлежащего исполнения должностными лицами органов системы профилактики своих должностных обязанностей" по защите прав несовершеннолетних. По факту произошедшего СК по Забайкальском краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Напомним, правоохранительные органы региона установили, что отец детей ранее находился в розыске. Ему инкриминируется нанесение вреда здоровья средней тяжести. Сейчас мужчина задержан и находится в следственном изоляторе. Дети помещены в социально-реабилитационное учреждение.