Суд прекратил уголовное дело о крушении Boeing в Казани

Лаишевский районный суд Татарстана прекратил уголовное преследование фигурантов дела о крушении Boeing в Казани в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщает ТАСС.

Судья пояснил, что ходатайство о прекращении дела подали обвиняемые во время предварительного слушания. Государственный обвинитель, защитники против его удовлетворения не возражали. Напомним, Генпрокуратура РФ подписала обвинительное заключение в декабре 2019 года.

По версии СК, командир самолета не имел необходимых навыков пилотирования и был допущен к пассажирским перевозкам "на основании фальсифицированных документов". Причастными к этому следствие посчитало, замгенерального директора авиакомпании "Татарстан" Валерия Портнова, шеф-пилота авиакомпании Виктора Фомина и руководителя Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавката Умарова.

Крушение Boeing 737 произошло 17 ноября 2013 года. В результате катастрофы погибли 50 человек, включая членов экипажа. По версии СК, командир воздушного судна Рустем Салихов и второй пилот Виктор Гуцул не смогли при посадке безопасно выйти на второй круг, что привело к аварии.