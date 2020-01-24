Петербургские врачи не нашли коронавирус у трех пациентов из Китая

Анализы, проведенные петербургскими врачами, не подтвердили коронавирус у трех человек, которые ранее были госпитализированы в Боткинскую больницу. Об этом "РГ" сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

В комздраве уточнили, что часть анализов будут делаться в Новосибирске. Они еще не готовы, но те исследования, которые провели петербургские врачи, подтвердили: все трое госпитализированных страдают от банальной простуды.

Напомним, 22 января на волне сообщений о большом количестве заболевших коронавирусом в Китае в медпункт Пулково обратился россиянин, который только прилетел из Шанхая.

В этот же день к врачам обратился китайский студент, обучающийся в Петербурге. Он на днях прилетел из дома на занятия. Третьей пациенткой стала гражданка Китая, которая несколько дней назад прибыла в Петербург знакомиться с достопримечательностями Северной столицы.