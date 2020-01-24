В Коктебеле снесут десятки самостроев для реконструкции набережной

Перед началом реконструкции набережной знаменитого крымского курортного поселка Коктебель местные власти планируют изъять в пользу государства 43 земельных участка. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на Минстрой РК.

Ходатайство об изъятии для государственных нужд земельных участков на набережной уже направлено в Совет министров Крыма. Реконструкция набережной Коктебеля проводится в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года. В рамках проекта в поселке построят канализационные очистные и берегоукрепительные сооружения. Концепция реконструированной набережной предусматривает, что ее воссоздадут в традиционном для Коктебеля архитектурном стиле. Саму набережную и прилегающие территории разобьют на несколько функциональных зон: тихую, парковую, культурно-историческую, фестивальную.

Торговлю сувенирами, размещающуюся сейчас на набережной, планируется вынести на прилегающие улицы. Две речки, сегодня являющиеся стихийными канализационными коллекторами на территории парка, планируют вывести на поверхность и благоустроить. А урезавшие парковую зону развлекательные заведения и ночные клубы - убрать.

Дом-музей Максимилиана Волошина и его матери станут центром культурно-исторической части. В центре парка намечается построить современный фестивальный комплекс, который способствует продлению курортного сезона. Дома литературного фонда, в которых отдыхали большинство известных российских и советских писателей и поэтов XX века, отреставрируют с учетом современных требований к местам размещения.

Проект реконструкции набережной вызвал большой общественный резонанс в самом поселке. В августе 2018 года Феодосийский горсовет проголосовал за передачу 19,3 тысячи квадратных метров в собственность Республики Крым. За это решение проголосовали 19 из 22 присутствовавших на сессии депутатов. Голосование состоялось лишь со второй попытки, после заявления главы Крыма Сергея Аксенова, заподозрившего депутатов в саботаже и желании сорвать реконструкцию.