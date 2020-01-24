Россиянин Бурков в американском суде частично признал вину

Россиянин Алексей Бурков в четверг признал себя виновным по двум пунктам обвинения в в Восточном окружном суде Вирджинии, сообщает The New York Times.

Речь идет о мошенничестве и сговоре с целью совершения кражи личных данных. Речь идет о двух интернет-форумах, где посетители покупали и продавали украденную информацию. Сумма ущерба, которую нанес Бурков, по версии стороны обвинения, составляет 20 миллионов долларов. Первоначально 29-летний Бурков не признал себя виновным, после чего слушание по делу было перенесено на 23 января.

В суде Бурков воспользовался услугами переводчика и говорил по-русски. Изначально Буркову по пяти пунктам обвинения грозило до 80 лет тюремного заключения, однако, затем он признал вину по двум эпизодам. И теперь максимальное наказание для него может составить до 15 лет тюрьмы. Судья также снял обвинение с Буркова по другим, ранее предъявленным, трем пунктам обвинения. Присутствовавшие на заседании представители российского посольства, отмечает РИА Новости, воздержались от комментариев.

Алексей Бурков был арестован в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива, а в ноябре 2019-го экстрадирован в США.

Согласно документам, уроженец Нефтеюганска, учившийся в Санкт-Петербурге, управлял двумя хакерскими форумами. Через один из них Бурков обнародовал данные с более чем 150 тысяч взломанных платежных карт, в том числе "десятки тысяч карт", выпущенных финансовыми учреждениями США. А второй ресурс хакеры использовали для координирования своих действий, помогали друг другу совершать другие преступления.

Вынесение приговора российскому гражданину назначено на 8 мая этого года.