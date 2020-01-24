Новости

В Чите проверят данные об отце с детьми, живущими в заброшенном доме 09:01
Эксперт оценил потери интернет-магазинов Китая от коронавируса 09:00
Самолет Екатеринбург – Ереван вернулся обратно из-за неисправности 08:59
В Гидрометцентре пообещали зимний февраль 08:58
О симптомах коронавируса рассказал первый излечившийся 08:53
Экс-первая ракетка мира Возняцки провела последний в карьере матч 08:48
Как найти скрытые названия сахара на этикетках продуктов 08:43
Минкомсвязь опровергла данные о списке бесплатных интернет-ресурсов 08:31
Россиянин Бурков в американском суде частично признал вину 08:15
Сонная муха: нутрициолог раскрыла механизм привыкания к кофе 08:07
Александрова не смогла выйти в четвертый круг Australian Open 07:58
Диетолог назвала отравляющие организм "полезные" продукты 07:33
Анджелина Джоли научит детей бороться с "фейковыми новостями" 07:32
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме 06:48
Не менее 12 человек погибли при пожаре на плантации в Венесуэле 06:13
Более 60 процентов южнокорейцев на Новый год отправятся в путешествия 05:50
Мадуро пообещал правосудие всем врагам Венесуэлы 05:40
В Южной Корее выявили второго заболевшего коронавирусом 05:21
Уральские ученые предложили лекарство для борьбы с коронавирусом 05:00
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в граничащей с РФ провинции КНР 04:52
В Комсомольске-на-Амуре из-за нарушений закрыли единственный аэропорт 04:29
На Камчатке самолеты ТОФ выследили субмарину "противника" 04:23
Число жертв коронавируса нового типа достигло 25 04:05
В Японии второй человек заболел опасным коронавирусом 03:41
В Улан-Удэ стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика 03:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда смогут разработать вакциону от нового коронавируса
Когда смогут разработать вакциону от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
24.01.2020 08:15
Рубрика: В мире

Россиянин Бурков в американском суде частично признал вину

Текст: Андрей Васильев

Россиянин Алексей Бурков в четверг признал себя виновным по двум пунктам обвинения в в Восточном окружном суде Вирджинии, сообщает The New York Times.

Речь идет о мошенничестве и сговоре с целью совершения кражи личных данных. Речь идет о двух интернет-форумах, где посетители покупали и продавали украденную информацию. Сумма ущерба, которую нанес Бурков, по версии стороны обвинения, составляет 20 миллионов долларов. Первоначально 29-летний Бурков не признал себя виновным, после чего слушание по делу было перенесено на 23 января.

Фото: iStock
Малолетний хакер попался на том, что зарегистрировал фирму на маму

В суде Бурков воспользовался услугами переводчика и говорил по-русски. Изначально Буркову по пяти пунктам обвинения грозило до 80 лет тюремного заключения, однако, затем он признал вину по двум эпизодам. И теперь максимальное наказание для него может составить до 15 лет тюрьмы. Судья также снял обвинение с Буркова по другим, ранее предъявленным, трем пунктам обвинения. Присутствовавшие на заседании представители российского посольства, отмечает РИА Новости, воздержались от комментариев.

Алексей Бурков был арестован в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива, а в ноябре 2019-го экстрадирован в США.

Согласно документам, уроженец Нефтеюганска, учившийся в Санкт-Петербурге, управлял двумя хакерскими форумами. Через один из них Бурков обнародовал данные с более чем 150 тысяч взломанных платежных карт, в том числе "десятки тысяч карт", выпущенных финансовыми учреждениями США. А второй ресурс хакеры использовали для координирования своих действий, помогали друг другу совершать другие преступления.

Вынесение приговора российскому гражданину назначено на 8 мая этого года.

В мире США

Главное сегодня

Минкомсвязь опровергла данные о списке бесплатных интернет-ресурсов
Инициативу Путина по саммиту постоянных членов Совбеза поддержали в ООН
США расширили санкции против Ирана
ЦРУ рассекретило архивы об "агенте Гитлера" Степане Бандере
Неизвестный инвестор купил крупнейший в истории пакет облигаций Минфина
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу