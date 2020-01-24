США отказали в экстрадиции сбившей подростка жены дипломата

США отклонили запрос британского МВД об экстрадиции американки Энн Сакулас, сбившей подростка в Лондоне. Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии Андреа Лидсом встретится сегодня с диппредставителей Соединенных Штатов Вуди Джонсоном, чтобы обговорить данную ситуацию.

спровоцировавшей ДТП, в котором погиб 19-летний британец. Об этом говорится в заявлении, распространенном Раддом Зигером, представителем семьи погибшего Гарри Данна, передает Sky News.

Напомним, 42-летняя жена американского дипломата нарушила правила, выехав на встречную полосу, и сбила насмерть 19-летнего британского подданного Гарри Данна, ехавшего на мотоцикле, и спешно покинула страну. Женщина заявила о своей дипломатической неприкосновенности.

Мать Гарри, Шарлотта Чарльз, назвала поступок американки "бесчеловечным". Между тем в США ранее заявили о неуместности запроса Британии об экстрадиции жены дипломата. В Госдепе по этому поводу отметили, что американская сторона продолжает искать варианты для разрешения сложившейся ситуации, однако позиция США в вопросе выдачи остается неизменной.

Соглашение об экстрадиции между двумя странами было заключено в 2003 году.