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24.01.2020 10:33
Рубрика: Общество

Видео: В Подмосковье из-за аномальной зимы проснулись ежи

Текст: Ирина Огилько
В социальной сети жительница Одинцовского района Подмосковья опубликовала видео встречи с ежом. Зверек явно радовался выпавшему снегу и зиме. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, такое ранее просыпание насекомоядных вполне возможно.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, обычно пробуждаются ежики в начале весны, когда сходит снег. После спячки им нужно некоторое время для адаптации, однако бывает, что "лесные санитары" просыпаются раньше времени зимой, порой на это влияет теплая погода. И если животное не тревожить, оно найдет себе новое убежище в листьях или под каким-нибудь деревом, и заснет до положенного времени.

"Наши специалисты на природных территориях пока проснувшихся ежей не встречали, - отметили в департаменте природопользования.

Найденного зверька девушка не тронула, так что скорей всего симпатичный млекопитающий найдет себе новый дом.
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Как рассказал KP.Ru зоолог Филипп Тумасьян, не исключено, что это домашний ежик, который сбежал из квартиры.

"Некоторые породы домашних ежиков не впадают в спячку. Такой зверек мог просто сбежать. В таком случае ему понадобится помощь специалистов, так как он не сможет впасть в спячку из-за отсутствия накопленных с осени питательных веществ. Такого зверька необходимо отловить и показать ветеринару", - добавил он.

Как отмечают специалисты, встретив ежа не нужно его кормить, трогать. Зверек может быть переносчиком опасного заболевания. И оказывать помощь животному нужно только, если он травмирован. Тогда стоит звонить на горячую линию "Мосприроды" или в единую справочную службу Москвы по телефону: +7(495)-777-77-77.

Ранее в "Мосприроде" рассказали, что примерно 10 тысяч перелетных птиц осталось на зимовку в столице. А в начале января в ряде районов столицы жители обнаружили проснувшихся мух, бабочек и клещей.

Общество Природа РГ-Видео

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