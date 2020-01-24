Видео: В Подмосковье из-за аномальной зимы проснулись ежи

В социальной сети жительница Одинцовского района Подмосковья опубликовала видео встречи с ежом. Зверек явно радовался выпавшему снегу и зиме. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды, такое ранее просыпание насекомоядных вполне возможно.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, обычно пробуждаются ежики в начале весны, когда сходит снег. После спячки им нужно некоторое время для адаптации, однако бывает, что "лесные санитары" просыпаются раньше времени зимой, порой на это влияет теплая погода. И если животное не тревожить, оно найдет себе новое убежище в листьях или под каким-нибудь деревом, и заснет до положенного времени.

"Наши специалисты на природных территориях пока проснувшихся ежей не встречали, - отметили в департаменте природопользования.

Найденного зверька девушка не тронула, так что скорей всего симпатичный млекопитающий найдет себе новый дом.

Как рассказал KP.Ru зоолог Филипп Тумасьян, не исключено, что это домашний ежик, который сбежал из квартиры.

"Некоторые породы домашних ежиков не впадают в спячку. Такой зверек мог просто сбежать. В таком случае ему понадобится помощь специалистов, так как он не сможет впасть в спячку из-за отсутствия накопленных с осени питательных веществ. Такого зверька необходимо отловить и показать ветеринару", - добавил он.

Как отмечают специалисты, встретив ежа не нужно его кормить, трогать. Зверек может быть переносчиком опасного заболевания. И оказывать помощь животному нужно только, если он травмирован. Тогда стоит звонить на горячую линию "Мосприроды" или в единую справочную службу Москвы по телефону: +7(495)-777-77-77.

Ранее в "Мосприроде" рассказали, что примерно 10 тысяч перелетных птиц осталось на зимовку в столице. А в начале января в ряде районов столицы жители обнаружили проснувшихся мух, бабочек и клещей.