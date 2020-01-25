"Аэрофлот" предложил пассажирам сдавать билеты в Китай

Компания "Аэрофлот" предложила клиентам сдать билеты на все рейсы в Китай с датами вылета с 24 января по 7 февраля. Заявление компании размещено на сайте перевозчика. Причиной такого решения стала эпидемиологическая обстановка в Китае.

"Аэрофлот принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям Аэрофлота в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринг с китайскими партнерами Аэрофлота China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)", - говорится в сообщении. В частности, в рамках соглашения о совместном использовании рейсов (код-шеринг), перевозчик выполнял рейсы в город Ухань, ставший эпицентром распространения нового коронавируса, вызывающего пневмонию.

Поменять дату вылета можно на любую другую до 29 февраля 2020 года. Вернуть билеты можно по месту приобретения. Эти услуги бесплатны.

Ранее авиационные власти Китая рекомендовали авиакомпаниям сократить количество рейсов в Китай.

Эпидемия в стране началась в конце декабря 2019 года. Уже известно о почти 900 случаях заражения, 41 из которых закончились смертью заболевших.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической обстановки.

В Ростуризме рекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в Китай, уже находящимся там соблюдать меры предосторожности. Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туров и в обязательном порядке информировать российских туристов, планирующих поездку, о существующих угрозах.