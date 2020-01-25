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25.01.2020 17:57
Рубрика: В мире

Посольство РФ подтвердило отсутствие заболевших россиян в Китае

Текст: Александр Саможнев

Посольство России в Китае поддерживает связь с россиянами, находящимися в закрытом из-за коронавируса городе Ухань провинции Хубэй. Заболевших среди них нет, сообщил пресс-атташе диппредставительства Георгий Егоров.

Фото: Reuters/Axel Schmidt
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Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
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По словам дипломата, в субботу на сайте посольства было размещено обращение к находящимся в Ухане россиянам с просьбой переслать по электронной почте свое имя, номер телефона, цель пребывания в Ухане или в другом городе провинции Хубэй. В настоящее время с китайской стороной прорабатывается вопрос об эвакуации из города граждан России.

При этом отмечалось, что пока неясно, как это организовать на практике с учетом того, что Ухань закрыт, транспортные магистрали, аэропорты и железнодорожные вокзалы блокированы, а население, в том числе туристы, покинуть город не могут. В случае нарушения предписаний последует наказание, вплоть до уголовной ответственности.

Между тем по данным китайских медиков, 42 человека умерли от смертельного вируса. В Китае в 25 провинциях с населением в 1,2 миллиарда объявлены меры повышенной готовности в системе здравоохранения.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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