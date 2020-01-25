Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в Турции

Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - отметил в телеграмме Владимир Путин.

Землетрясение 6,8 балла произошло в пятницу вечером. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии. Погибли свыше 20 человек, более тысячи пострадали.