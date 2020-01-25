Николай Долуда ушел с поста атамана Кубанского казачьего войска

Для Краснодарского края и всего Кубанского казачьего войска это событие стало очень значимым, поскольку именно Николай Долуда за 12 лет преобразовал ККВ в мощное ведомство. Сейчас численность казаков в кубанском войске достигла 53 тысяч человек, а с членами семей - 166 тысяч. В пользовании Кубанского казачьего войска находится 17,7 тысячи гектаров земли. В школах по всей Кубани были созданы казачьи классы и кадетские корпуса. Учрежденный Союз казачьей молодежи объединил 90 тысяч человек.

Отчетный сбор атамана стал подведением итогов этой огромной работы. В мероприятии приняло участие более 1 тысячи человек, в том числе атаманы всех районных обществ края, губернатор региона Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко, Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, главы городов, ректоры вузов края, депутаты Госдумы, представители разных региональных и федеральных ведомств, а также МВД и ФСБ.

- Я волнуюсь не потому что отчитываюсь сегодня о своей работе, а потому что покидаю этот коллектив - сильный и мощный, - сказал Николай Долуда во время выступления. - Мы вместе прошли большой путь. Кроме того, волей судьбы так сложилось, что именно сегодня исполняется ровно 19 лет как я начал свою работу в администрации Краснодарского края. Хочу выразить благодарность всем, кто стоял у истоков формирования первичных казачьих обществ - в то время, когда я еще не стал атаманом войска. А также хочу поблагодарить тех, кто вошел в сформированный мной штаб Кубанского казачьего войска. Вместе с ними мы начали строить казачий "дом" и добились тех результатов, о которых вы знаете.

Подводя итоги своей работы, Николай Долуда кратко остановился на том, что было сделано. В том числе он вспомнил, как пять тысяч казаков участвовали в ликвидации последствий наводнения в Крымске в 2012 году. А также о том, как во время событий в Крыму несколько тысяч служивых оперативно переправились через Керченский пролив и пришли на помощь жителям полуострова.

- Казаки встали на переднем крае - перешейке между Крымом и Украиной, и простояли там до марта, на холодном ветру, в ужасных погодных условиях. Но они закрыли границу и не пустили националистов, которые хотели прорваться и перебить всех находившихся на стороне России жителей, - подчеркнул Николай Долуда. - Казаки в полной мере причастны к возвращению Крыма в состав России! Вы - настоящие герои!

По его словам, сейчас более семи тысяч казаков ежегодно выходит на военно-полевые сборы, чтобы быть полностью готовыми к экстренным ситуациям в случае необходимости. А казаки, которые служат в российской армии, получили шевроны, обозначающие их принадлежность к Кубанскому казачьему войску. Раньше такого не было.

Отмечая заслуги Николая Долуды, председатель ЗСК Юрий Бурлачко наградил атамана "Медалью за вклад в развитие законодательства Кубани".

- Наше войско - лучшее среди всех реестровых войск России и таким оно стало благодаря усилиям Николая Долуды, - подчеркнул во время своего выступления атаман Таманского казачьего отдела Иван Безуглый.

Николай Долуда торжественно передал булаву - символ власти атамана Кубанского казачьего войска своему заместителю Николаю Первакову, которого голосованием атаманов избрали исполняющим обязанности атамана войска - на тот период, пока не будет избран новый глава этой структуры.

Сам Николай Долуда, как ранее уже писала "РГ", указом президента РФ был назначен атаманом Всероссийского казачьего общества - новой федеральной структуры, объединившей 12 казачьих войск по всей стране. В качестве главы этого ведомства он переходит на работу в Москву.

- На своем посту я буду каждый день доказывать важность развития потенциала казаков в России, - сказал в своей заключительной речи Николай Долуда. - И одной из главных задач будет налаживание взаимодействия между реестровыми и не реестровыми казаками в стране.