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25.01.2020 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму на могиле жертв фашизма задержали мародера-рецидивиста

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

На месте массового захоронения жертв фашизма вблизи крымской столицы задержан 70-летний мародер, уже дважды осужденный за разграбление этого же захоронения. Об этом рассказал крымский историк и общественный деятель Борис Берлин, передает РИА Новости Крым.

Отец и сын Полещуки в первый раз были осуждены за мародерство в 2013 году. Тогда суд назначил им лишение свободы на срок три и четыре года, однако освободились они досрочно. Наказание никак не отразилось на семейном подряде мародеров, потому что уже 11 июля 2017 года на том же самом месте захоронения жертв фашизма они были задержаны снова. С кирками, лопатами и фонарями Романа и его отца Георгия Полещука задержали с поличным у шурфа, который они сами выкопали.

Фото: iStock
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В сентябре 2018 года судья Симферопольского района Делявер Берберов приговорил старшего из мародеров - Георгия Полещука - к 1,5 годам колонии строго режима. Младший - Роман Полещук получил 2,1 года колонии-поселения. У мародеров конфисковали в пользу государства автомобиль и взыскали судебные издержки. Показательно, что Роман Полещук в прошлом офицер Вооруженных Сил Украины. На суде при оглашении приговора ему стало плохо, и он едва не потерял сознание. Георгий Полещук, отбывая наказание, подавал ходатайство о помиловании, ссылаясь на состояние здоровья и свое якобы раскаяние. В досрочном освобождении ему отказали, и на свободу он вышел в октябре минувшего года. Но как видно, и этого наказания преступникам было мало, по крайней мере одному из них.

- В этот раз его застали прямо в яме, и при нем обнаружили "добычу", - рассказал Борис Берлин. - Нашли оставленную неподалеку машину, инструменты. Мародера задержали одного. Я думаю, что подельник успел сбежать. Прошло заседание суда, на котором решался вопрос о мере пресечения. Подозреваемого поместили под домашний арест.

Фото: Пресс-служба пограничного управления ФСБ по Республике Крым
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После вынесения приговора в 2018 году представители еврейской общины Крыма настаивали на более строгом наказании для этого семейного тандема мародеров-рецидивистов. Активисты еврейской общины сочли их заявления на суде не искренними, а наказание слишком мягким. Факт циничного надругательства над останками жертв фашистской оккупации всколыхнул весь Крым. Ведь на месте захоронения о котором идет речь, покоятся останки от 14 до 17 тысяч человек. Среди них целые семьи крымских евреев, крымчаков, караимов, цыган, красноармейцы - защитники Севастополя и Керчи.

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