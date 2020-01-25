Вице-губернатор Кубани Николай Долуда подал в отставку

В Краснодарском крае вице-губернатор Николай Долуда подал в отставку. Теперь он займет должность атамана Всероссийского казачьего общества, сообщили в субботу в администрации региона.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении атаманом Всероссийского казачьего общества Николая Долуды. До недавнего времени он совмещал сразу две должности - вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска (ККВ). После того, как он оставил пост в правительстве регионе, ожидается, что он сложит с себя полномочия и атамана ККВ.

- В рамках сбора Николай Долуда отчитается перед казаками о проделанной работе за 12 лет. На сборе также состоится передача атаманской булавы первому заместителю войскового атамана Николаю Первакову, который будет исполнять обязанности атамана ККВ, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кубанского казачьего войска.

Напомним, именно ККВ под управлением Николая Долуды инициировало создание Всероссийского казачьего общества и фактически стало его ядром. Самому атаману 67 лет, он родился в Харьковской области. В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, а затем Военную академию войск ПВО, после чего 28 лет отдал службе в армии, получив в 1994 году звание полковника.

С января 2001 года начал работать в аппарате администрации Краснодарского края, а в 2006 году назначен заместителем губернатора региона. В ноябре 2007 года Войсковым сбором Кубанского казачьего войска Долуда был избран атаманом ККВ, и ему присвоен чин казачьего генерала. На этом посту он находился 12 лет.