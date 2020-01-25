Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России

Власти Кипра отказались поддержать введение Евросоюзом санкций в отношении российских официальных лиц за активную интеграцию Крыма в состав РФ. На такой шаг власти республики пошли из-за того, что ЕС не отреагировал на начало бурения скважин Турцией в территориальных водах Кипра.

Таким образом Никосия рассчитывает добиться принятия в ЕС ограничений в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра, передает Reuters. Между тем власти островного государства отрицают связь между блокированием санкций против России и введением рестрикций в отношении Турции за геологоразведку.

Со своей стороны, Анкара не намерена отказываться от проведения геологоразведочных работ у побережья Кипра. Турецкое руководство настроено защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения.

Для введения санкций против россиян необходима единогласная поддержка всех 28 членов Европейского союза. Напомним, лидеры стран Евросоюза в конце минувшего года продлили санкции против России еще на шесть месяцев - до июля 2020 года. Впервые санкции против РФ были введены Евросоюзом в 2014 году в связи с событиями в Крыму и на Украине. В частности, ЕС ввел ограничения финансового, торгового и военного характера. Активы ряда должностных лиц из России оказались заморожены, а им самим запрещен въезд на территорию Евросоюза.