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25.01.2020 20:29
Рубрика: В мире

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Текст: Александр Саможнев

Китай столкнулся с серьезной ситуацией, так как число погибших от вспышки коронавируса подскочило до 41, омрачив празднование китайского Нового года, которое началось в субботу, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, ЦК Компартии Китая должен активно включиться в борьбу за выправление ситуации в стране, связанной с коронавирусом. В субботу Си Цзиньпин провел заседание Политбюро ЦК КПК по мерам борьбы с "ускоряющейся" вспышкой болезни, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Фото: Reuters/Aly Song
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Между тем китайские власти ввели наивысший уровень чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения в 25 регионах, в том числе в Пекине, Шанхае, а также в городе Ухань в провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции на местном рынке по продаже рыбы. На территории, которая подвергнется усиленному контролю, проживает порядка 1,2 миллиарда людей.

Туриндустрия Китая с 27 января отменит все групповые туры для сокращения выезда граждан за пределы мест проживания.

В мире Восточная Азия Китай Распространение нового коронавируса

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