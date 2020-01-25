По мнению авторитетного политика, санкции показали свою контрпродуктивность и только навредили немецкой экономике, а также привели к отчужденности между людьми. Как отметил Кречмер, на международной конференции по ситуации в Ливии Москва продемонстрировала, что с ней возможно иметь конструктивное сотрудничество.

Напротив, подчеркнул политик, президент США Дональд Трамп иногда "мечется в геополитике", вводя санкции против "Северного потока-2". И подобная политика, по словам премьер-министра Саксонии, шокирует граждан Германии.

Кречмер в прошлом году также выступал за отмену антироссийских санкций. В частности, по окончании Санкт-Петербургского экономического форума он заявил о необходимости скорейшего разрешения конфликта на Украине. "Мы также хотим, чтобы (антироссийские) санкции прекратились как можно скорее", - сказал Кречмер в начале сентября, добавив, что они неэффективны для экономики Саксонии. Кречмер тогда подтвердил свою позицию по газопроводу "Северный поток-2", который, по его словам, "обязательно должен быть реализован". "Всякий раз, когда существует тесное экономическое сотрудничество, вероятность конфликта мала", - подчеркнул политик.

Как отметил Spiegel, ассоциация саксонской экономики оказала Кречмеру поддержку и заявила о позитивном сигнале, исходящем от премьера Саксонии.

Напомним, что в декабре прошлого года главы стран-членов Евросоюза продлили действие антироссийских санкций еще на шесть месяцев.