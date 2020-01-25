Соратник канцлера ФРГ потребовал отмены санкций против России

Новости

Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на чемпионате в Австралии 07:52
Главу госдепа США разозлил вопрос радиоведущей об Украине 07:40
Три случая заражения новым короновирусом зафиксированы в Малайзии 07:34
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день 07:05
В Китае умер заразившийся коронавирусом врач 06:32
Глава Забайкалья поздравил студентов с праздником, прочитав рэп 05:58
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18 05:52
Не менее 19 палестинцев пострадали в столкновениях с военными Израиля 05:34
Торговая сделка с Китаем повысила рейтинг Трампа 05:15
Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Австралии 05:04
Сирийские военные отбили три населенных пункта в Идлибе 04:30
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 41 04:09
Трамп показал американцам эмблему Космических сил США 04:01
Минздрав Франции сообщил о третьем случае заражения новым коронавирусом 03:27
Самолет экстренно сел в Перу после сообщения о бомбе 03:25
Дональд Трамп похвалил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом 02:46
Испытательный полет Boeing 777X отменили в последний момент 02:38
Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России 02:19
Крупные туроператоры России приостановили продажу путевок в Китай 01:51
В результате землетрясения в Турции погибли 14 человек 01:45
Бойкова - Козловский: Пришлось бороться за каждый элемент 01:08
В ДТП с участием шести машин в Москве погиб один пассажир 00:51
Полтонны кокаина нашли на крупном продовольственном рынке Франции 00:40
В Турции число погибших при землетрясении достигло 8 человек 00:31
СМИ: Кипр будет блокировать введение ряда антироссийских санкций ЕС 24.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
25.01.2020 07:49
Рубрика: В мире

Соратник канцлера ФРГ потребовал отмены санкций против России

Текст: Андрей Васильев
Премьер-министр федеральной немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер потребовал отмены санкций против России. Соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель по партии Христианско-демократический союз (ХДС) в интервью газете Bild пояснил, что это необходимо сделать для улучшения отношений с Российской Федерацией.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр федеральной немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер. Фото: AP Photo/Jens Meyer Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр федеральной немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер. Фото: AP Photo/Jens Meyer
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр федеральной немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер. Фото: AP Photo/Jens Meyer

По мнению авторитетного политика, санкции показали свою контрпродуктивность и только навредили немецкой экономике, а также привели к отчужденности между людьми. Как отметил Кречмер, на международной конференции по ситуации в Ливии Москва продемонстрировала, что с ней возможно иметь конструктивное сотрудничество.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
МИД: Санкции США не остановят "Северный поток-2"

Напротив, подчеркнул политик, президент США Дональд Трамп иногда "мечется в геополитике", вводя санкции против "Северного потока-2". И подобная политика, по словам премьер-министра Саксонии, шокирует граждан Германии.

Кречмер в прошлом году также выступал за отмену антироссийских санкций. В частности, по окончании Санкт-Петербургского экономического форума он заявил о необходимости скорейшего разрешения конфликта на Украине. "Мы также хотим, чтобы (антироссийские) санкции прекратились как можно скорее", - сказал Кречмер в начале сентября, добавив, что они неэффективны для экономики Саксонии. Кречмер тогда подтвердил свою позицию по газопроводу "Северный поток-2", который, по его словам, "обязательно должен быть реализован". "Всякий раз, когда существует тесное экономическое сотрудничество, вероятность конфликта мала", - подчеркнул политик.

Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России

Как отметил Spiegel, ассоциация саксонской экономики оказала Кречмеру поддержку и заявила о позитивном сигнале, исходящем от премьера Саксонии.

Напомним, что в декабре прошлого года главы стран-членов Евросоюза продлили действие антироссийских санкций еще на шесть месяцев.

В мире Европа Германия Власть Работа власти Внешняя политика Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Reuters: Кипр отказался голосовать за новые санкции ЕС против России
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18
Крупные туроператоры России приостановили продажу путевок в Китай
Боливийское правительство приостановило дипотношения с Кубой
Посольство: Граждане России не пострадали при стрельбе в Германии
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу