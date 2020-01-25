Дональд Трамп похвалил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что власти Китая успешно противодействуют распространению нового коронавируса 2019-nCoV. Он поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпина за те усилия, которые прилагает его страна.

"Соединенные Штаты высоко ценят его усилия и прозрачность (в вопросе мер по противодействию этому вирусу). Все будет хорошо", - написал Трамп в Twitter.

Между тем ранее госдепартамент США упрекнул КНР в медлительности касательно мер против коронавируса. По мнению американского внешнеполитического ведомства, Пекин должен был раньше информировать международное сообщество о сложившейся ситуации.

Напомним, что первые сообщения о коронавирусе появились в китайском городе Ухань в декабре прошлого года, а в первые дни января уже можно было говорить о десятках заболевших. Власти страны распорядились ограничить передвижение в зараженном регионе и отменили связанные с празднованием лунного Нового года мероприятия. По последним данным, всего от болезни скончались более 25 человек, а заражены свыше 800. Китайские медики сообщали, что вирус передается от человека к человеку.