УАЗ вспомнил об уникальной "Буханке"

Ульяновский автомобильный завод вспомнил об уникальной "Буханке". В чем ее главная особенность? На машину установили редукторные мосты.

Они были разработаны для военной версии УАЗ-469, чтобы увеличить дорожный просвет армейского автомобиля. Но затем, в 1962 году, конструкторский коллектив под руководством Музюкина предложил установить подобные мосты и на "Буханку". Спустя два года УАЗ-468 и УАЗ-469 прошли государственные испытания, а с 1965 года приказом Министра обороны СССР приняты на вооружение Советской Армии.

Однако серийное производство новых мостов началось только в 1972 году. Тогда же и были построены фургон УАЗ-468 (на снимке) и санитарный УАЗ-468А, которые снова отправили для проведения испытаний на автополигон. Замеры наглядно показали: "Буханки" с "военными" мостами имеют слишком высокий центр тяжести, а потому весьма неустойчивы. Цикл испытаний прекратили, а редукторные мосты остались уделом лишь армейских внедорожников.

В конце 2018 года УАЗ продлил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели с индексами 3303, 3741 и 3909 (за этими цифрами скрываются "Головастики" и "Буханки"). Документ будет действовать по 29 декабря 2021 года.

"Буханка" комплектуется четырехцилиндровым двигателем рабочим объемом 2.7 литра мощностью 112 л. с. (198 Нм). Коробка передач - пятиступенчатая механика. Подключаемый полный привод с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Ранее "РГ" сообщала, что УАЗ представил универсальную грузопассажирскую модификацию УАЗ "Профи", созданную совместно с компанией "Автодом".

Кроме того, стало известно, сколько будет стоить новая версия "Патриота".

Кстати, в прошлом году УАЗ продал в России 38 892 машины.