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26.01.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Santa Fe сделают похожим на большой Palisade

Текст: Константин Руссов
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

Hyundai Santa Fe готовится к смене поколений, и The KCB опубликовал фото фронтальной части кроссовера следующей генерации. На снимке видно, что дизайн "передка" вдохновлён флагманским Hyundai Palisade с его большими фарами. Однако, если у Palisade оптика выстроена в два ряда, то у Santa Fe - в три: горизонтальные ДХО, фары и вертикальный блок с противотуманками.

Фото: iStock
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Ожидается, что Hyundai обновит Santa Fe по такому же сценарию, как Grandeur: платформа останется прежней, но увеличатся длина и размер колёсной базы автомобиля, и кардинальным образом будет перекроен дизайн. Отметим, что с Santa Fe компании ошибаться нельзя, так как на этот кроссовер приходится порядка 50% от общего объёма продаж моделей Hyundai SUV-сегмента.

Фото: www.thekoreancarblog.com

Новинка получит версии типа "мягкий" и plug-in гибриды, разумеется, в гамме останутся бензиновые и дизельные двигатели.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Судя по фото, новый Hyundai Santa Fe дебютирует до конца 2020 года. Можно предположить, что премьера состоится на одном из осенних автосалонов.

Ранее "РГ" рассказывала, когда дебютирует Kia Sorento следующего поколения.

Цена на Santa Fe в России актуальной генерации начинается от 2 149 000 рублей. Кроссовер представлен только с системой полного привода и с автоматической коробкой передач.

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