Польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев

К началу 1945 года, по оценкам экспертов, Варшава была разрушена на 84 процента, промышленные предприятия и культурные объекты были уничтожены на 90 процентов, жилые дома - на 72 процента. В боях за освобождение Варшавы погибли 200 тысяч воинов Красной армии. В городе, где до войны жили более миллиона человек, оставалось всего несколько тысяч. Стоял вопрос об отказе от восстановления Варшавы и переносе столицы в новое место. Тем не менее в СССР решили оказать помощь польскому народу и отстроить главный город Польши заново.

Но сегодня глава польской правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявляет о неких компенсациях, которые, по его мнению, должна польской стороне Россия. Этот ключевой кукловод местной политики называет Польшу "жертвой", а освободивших ее ценой своей жизни 600 тысяч русских солдат "преступниками". И это тот грустный случай, когда "яблочко от яблони недалеко падает". Отец Качиньского служил в Армии Крайовой и участвовал в Варшавском восстании 1944 года против фашистов. Оно продолжалось два месяца и было жестоко подавлено немцами. Поскольку свою операцию поляки намеренно готовили в тайне от Москвы и не увязали с действиями Красной армии, то СССР в силу объективных причин не смог оказать действенной помощи участникам восстания. Тем не менее благодаря активным действиям Красной армии удалось предотвратить полную капитуляцию участвовавших в этой авантюре польских военнослужащих. Во многом благодаря Красной армии отец и мать Качиньского, участники восстания, остались в живых. Однако находившаяся в эмиграции Рада Крайова обвинила в поражении восставших … СССР, а родители Качиньского вместо благодарности за свое спасение всю жизнь испытывали ненависть к Москве. Стоит ли после этого удивляться, что их родившийся в 1949 году сын, оказавшись у руля польского государства, демонстрирует историческую неблагодарность и выступает с провокационными заявлениями в адрес Москвы.

Еще один польский лжец, премьер Матеуш Моравецкий, написал статью, где утверждал: Красная армия вообще не освобождала Варшаву и далее все в том же духе. Пересказывать этот бред, который опровергают сотни документальных свидетельств, не имело ни малейшего смысла, если бы все это оставалось личным мнением русофобски настроенных польских чиновников. Но сегодня официальная Варшава внедряет эти фейки в сознание далекого от реалий Второй мировой войны европейского обывателя, стремится унизить Россию, прикрываясь своим членством в НАТО. Цель предельно понятна - выставить Москву вечным агрессором, а поляков невинными "жертвами", которым весь Запад обязан во всем помогать.

"Я предлагаю этим сволочам, этим нехорошим людям, которые позволяют себе унижать память наших отцов и дедов, растаптывать их великие смерти, растаптывать их великие жертвы, добивать их в их гробах, - я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: здравствуйте, я такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков", - предложила запустить в "Твиттере", "Фейсбуке" и "Инстаграме" акцию #ВамНеСтыдно главный редактор RT Маргарита Симоньян. Адресаты сообщений хорошо известны - это президент Польши Анджей Дуда, премьер Матеуш Моравецкий, зам главы МИД Польши Павел Яблоньский.

Еще один польский лжец, премьер Матеуш Моравецкий, написал статью, где утверждал: Красная армия вообще не освобождала Варшаву

"За освобождение одной Польши погибло больше наших людей, чем американцев во всей Второй мировой войне. Это медицинский факт. … Пришлите свои истории этим людям. Пусть им будет немножко неприятно", - призвала родственников солдат и офицеров, павших в боях за Польшу Симоньян.

Польские власти отказались отмечать 17 января освобождение Варшавы от немецких войск Красной армией. Они отказываются помнить о том, что только благодаря СССР Польша получила безвозмездно вооружений, боеприпасов и продовольствия на 2 миллиарда 351 миллион рублей. Около 5,4 миллиарда долларов Варшава получила от Германии в качестве репараций. На Потсдамской конференции СССР официально отказался в пользу Польши от всех претензий на германское имущество и другие активы, находившиеся на польской территории, включая новые земли, которые не входили в состав довоенной Польши. Список того, что получила Варшава в качестве помощи от Советского Союза, можно продолжать долго. Ведь мы тогда наивно рассчитывали, что "братский польский народ" в будущем проявит историческую благодарность. Мы плохо знали поляков и их представления о благодарности…