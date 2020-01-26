Симоньян предложила напомнить Польше о подвигах Красной армии

В частности, Симоньян предложила потомкам солдат прислать политикам фотографии времен войны и рассказать о том, что сделали их отцы и деды, сопроводив сообщения хештегом #ВамНеСтыдно.

"Вот этим нехорошим людям, которые позволяют себе унижать память наших отцов и дедов, растаптывать их великие смерти, растаптывать их великие жертвы, добивать их в их гробах, я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: "Здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков, мой дядя погиб там-то, мой отец лишился ноги под Освенцимом, вам не стыдно?" - сказала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

21 января Захарова назвала самоубийством статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне. В частности, в ней он утверждает, что Красная армия "не освобождала" Варшаву.

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин прокомментировал статью Моравецкого. Он отметил, что "даже, кажется, как-то возмущаться не хочется по высказыванию главы польского правительства".