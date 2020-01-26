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26.01.2020 10:40
Рубрика: Общество

Симоньян предложила напомнить Польше о подвигах Красной армии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в программе НТВ "Своя правда" предложила потомкам советских солдат, освобождавших Польшу, написать польским политикам, отрицающим их подвиг.

В частности, Симоньян предложила потомкам солдат прислать политикам фотографии времен войны и рассказать о том, что сделали их отцы и деды, сопроводив сообщения хештегом #ВамНеСтыдно.

"Вот этим нехорошим людям, которые позволяют себе унижать память наших отцов и дедов, растаптывать их великие смерти, растаптывать их великие жертвы, добивать их в их гробах, я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: "Здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков, мой дядя погиб там-то, мой отец лишился ноги под Освенцимом, вам не стыдно?" - сказала она.

Фото: mil.ru
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

21 января Захарова назвала самоубийством статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне. В частности, в ней он утверждает, что Красная армия "не освобождала" Варшаву.

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин прокомментировал статью Моравецкого. Он отметил, что "даже, кажется, как-то возмущаться не хочется по высказыванию главы польского правительства".

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