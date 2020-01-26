Депздрав: Коронавирус у туристов из Китая не обнаружен

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что короновирус у туристов из Китая не обнаружен. В пресс- службе ведомства поделились подробностями:

"Все туристы из Китая, поступившие в инфекционную больницу вечером 25 января, обследованы. У всех лабораторный тест на наличие коронавируса 2019-nCoV является отрицательным. Вирус не обнаружен.

Все пациенты выписываются на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии за исключением одной больной, у которой обнаружен вирус гриппа А. Ей проводится соответствующее лечение, назначена стандартная противовирусная терапия, на фоне которой наблюдается положительная динамика, чувствует себя она удовлетворительно и в ближайшее время также будет выписана".

Напомню, накануне в депздраве сообщили, что скорая медпомощь выезжала к туристам из Китая по месту их проживания. Осмотрев гостей, которые жаловались на плохое самочувствие, семерых с признаками ОРВИ отправили в больницы больше ради профилактики. По данным СМИ, госпитализировали их из отеля "Арт Москва Войковская".

Число жертв коронавируса в Китае достигло 54 человек. Всего на территории этой страны зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения опасной инфекцией.

Заболевшие есть уже и в Южной Корее, Таиланде, Японии, США, Австралии, Сингапуре, Вьетнаме, Австралии, Франции, Малайзии.