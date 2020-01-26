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26.01.2020 22:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Оставленные в аэропорту Шереметьево дети пройдут медобследование

Текст: Сергей Бабкин

Малолетних братьев, которых отец бросил в столичном аэропорту Шереметьево, доставят в больницу на обследование. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

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Обследование в стационаре - распространенная практика в аналогичных случаях. Тем временем детский омбудсмен решила обратиться к коллегам из Хабаровского края за помощью в поисках родственников ребят. Параллельно ведется розыск мужчины, оставившего детей.

Ранее стало известно, что прилетевший из Хабаровска мужчина бросил своих детей 6 и 8 лет в терминале D аэропорта Шереметьево. Он оставил их с документами и запиской, где объяснил свои мотивы. Мужчина заявил, что у него нет денег содержать семью. СК начал доследственную проверку.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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