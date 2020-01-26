Оставленные в аэропорту Шереметьево дети пройдут медобследование

Малолетних братьев, которых отец бросил в столичном аэропорту Шереметьево, доставят в больницу на обследование. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

Обследование в стационаре - распространенная практика в аналогичных случаях. Тем временем детский омбудсмен решила обратиться к коллегам из Хабаровского края за помощью в поисках родственников ребят. Параллельно ведется розыск мужчины, оставившего детей.

Ранее стало известно, что прилетевший из Хабаровска мужчина бросил своих детей 6 и 8 лет в терминале D аэропорта Шереметьево. Он оставил их с документами и запиской, где объяснил свои мотивы. Мужчина заявил, что у него нет денег содержать семью. СК начал доследственную проверку.