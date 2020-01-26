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26.01.2020 11:55
Рубрика: Легковые авто

Российский пикап Cybertruck почти прошел испытание сибирской зимой

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

После двух недель напряженной работы блогеры из "Гараж 54" довели свою версию Tesla Cybertruck до такого состояния, что результат не стыдно показать добрым людям. Пикап остеклили и покрасили, в кузов врезали дверцы и фары, а на колеса надели самодельные сварные колпаки, которые с двух метров и не отличить от заводских

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Осталось проверить, выдержит ли рукотворный Cybertruck испытание российскими реалиями, сможет ли проехать хотя бы пару километров по заснеженному Новосибирску. Как показал тестовый выезд за городом, выглядит пикап намного эффектнее, чем держит заснеженную трассу.

Управлять громоздким автомобилем было тяжело, как признали сами конструкторы после поездки: проходимость по снегу гораздо ниже, чем у того же УАЗ, на базе которого этот Cybertruck и собрали. Вдобавок, не удалось решить проблему с задним обзором, ведь на классической версии Tesla боковые зеркала не предусмотрены.

Резюме: кататься по городу на хэндмейд-пикапе небезопасно, но если разрешить желающим делать селфи на фоне машины хотя бы за 5 рублей, то все расходы блогеров на Cybertruck окупятся быстрее, чем за неделю.

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