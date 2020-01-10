Блогеры собрали Tesla Cybertruck на базе УАЗа

Выпуск компанией Tesla удивительного (и это самый сдержанный из возможных эпитетов) пикапа Cybertruck никого в автомобильном мире не оставил равнодушным. Одних ультраминималистичный дизайн машины восхитил, других возмутил, третьих - и таких, кстати, немало - сподвиг на подражание. Сегодня самодельные реплики CyberTruck из металла, фанеры и даже картона можно увидеть на улицах американских, китайских и конечно же российских городов.

Не остались в стороне и мастера из "Гараж 54", соскучившиеся в последнее время по масштабным задачам. Собрать постапокалиптический пикап в своем гараже своими руками? Почему бы нет? Легко! Тем более, что кузов машины очерчен строго прямыми линиями.

Лепить CyberTruck из того, что было, они решили на базе старенького УАЗ, достаточно близкого к оригиналу по габаритам. Несколько метров металлического уголка ушло на раму, каркас кузова сварили из профиля, а затем обшили листами. Больше всего возни было с карданным валом, который сначала попытались самостоятельно удлинять вставками из трубы, но затем все же заказали на стороне.

Пикап практически готов к тестовому выезду в город, осталось лишь врезать фары и покрасить кузов. И всё это за смешные даже по российским меркам деньги. Илону Маску, кажется, лучше присесть, сделать глубокий вдох и выпить чего-нибудь успокоительного.