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10.01.2020 12:00
Рубрика: Видео

Блогеры собрали Tesla Cybertruck на базе УАЗа

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube Фото: скриншот с www.youtube
Фото: скриншот с www.youtube

Выпуск компанией Tesla удивительного (и это самый сдержанный из возможных эпитетов) пикапа Cybertruck никого в автомобильном мире не оставил равнодушным. Одних ультраминималистичный дизайн машины восхитил, других возмутил, третьих - и таких, кстати, немало - сподвиг на подражание. Сегодня самодельные реплики CyberTruck из металла, фанеры и даже картона можно увидеть на улицах американских, китайских и конечно же российских городов.

Фото: auto.ru
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Не остались в стороне и мастера из "Гараж 54", соскучившиеся в последнее время по масштабным задачам. Собрать постапокалиптический пикап в своем гараже своими руками? Почему бы нет? Легко! Тем более, что кузов машины очерчен строго прямыми линиями.

Фото: скриншот с www.instagram.com
Видео: в России создали свой пикап Tesla Cybertruck

Лепить CyberTruck из того, что было, они решили на базе старенького УАЗ, достаточно близкого к оригиналу по габаритам. Несколько метров металлического уголка ушло на раму, каркас кузова сварили из профиля, а затем обшили листами. Больше всего возни было с карданным валом, который сначала попытались самостоятельно удлинять вставками из трубы, но затем все же заказали на стороне.

Пикап практически готов к тестовому выезду в город, осталось лишь врезать фары и покрасить кузов. И всё это за смешные даже по российским меркам деньги. Илону Маску, кажется, лучше присесть, сделать глубокий вдох и выпить чего-нибудь успокоительного.

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#видео #УАЗ #Tesla