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26.01.2020 01:36
Рубрика: В мире

Российский туроператор досрочно вывезет туристов с острова Хайнань

Хайнань. Фото: iStock Хайнань. Фото: iStock
Хайнань. Фото: iStock

Российский туроператор "Русь-Тур" принял решение о вынужденном досрочном возвращении туристов с острова Хайнань в связи с распространением коронавируса. Кроме того, с 26 января отменены все заявки на отдых на острове. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР все туры будут восстановлены, говорится в сообщении компании.

Фото: Reuters/Axel Schmidt
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Тем временем в администрации китайского курорта Санья в островной провинции Хайнань заявили о прекращении работы всех туристических достопримечательностей, пишет РИА Новости.

Ранее Ростуризм распространил сообщение, в котором рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в Китай. По заявлению ведомства, отказавшиеся от уже приобретенных туров в КНР россияне "могут требовать полного возврата средств". Туроператорам рекомендуют предлагать россиянам поездки "в более эпидемиологически благополучные страны, чем Китай".

В субботу председатель КНР Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса. Введен наивысший уровень чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения в 25 регионах, в том числе в Пекине, Шанхае, а также в городе Ухань в провинции Хубэй, откуда началось распространение инфекции. Жертвами вируса стали уже более 40 человек, заразились - свыше 1300.

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