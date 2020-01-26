В Турции до 31 увеличилось число жертв землетрясения

В Турции продолжает расти число жертв землетрясения. По последним данным спасательных служб, погиб 31 человек.

Эту информацию распространило в воскресенье агентство Anadolu, пишет ТАСС. Ранее сообщалось о 29 погибших и 1466 раненых. При этом отмечалось, что печальная статистика будет расти, так как спасательные работы на месте трагедии еще продолжаются.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в пятницу в восточной провинции Элязыг. Толчки ощущались и в других турецких провинциях, а также в Израиле, Ираке и Сирии.