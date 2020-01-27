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27.01.2020 10:17
Рубрика: В мире

Бывший украинский министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"

Текст: Юрий Когалов

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко (входил в правительство при президенте Леониде Кучме) назвал нынешнего премьер-министра страны Алексея Гончарука "сознательным идиотом". Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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По мнению Червоненко, в настоящее время страной управляют "люди без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести". А возглавляет правительство "сознательный идиот" без образования и ответственности. В итоге уровень жизни украинцев оказался ниже, чем даже при президенте Петре Порошенко. "К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день", - заявил экс-министр.

Ранее на Украине разгорелся громкий скандал из-за утечки сведений с неформального декабрьского совещания премьера с членами кабмина и главами некоторых ведомств. Гончарук якобы заявил, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове". Но при этом признал, что и сам "полный профан в экономике". Публикацию аудиозаписи Гончарук счел происками недоброжелателей.

Чиновники обсуждали вопрос, как объяснить президенту, почему так быстро укрепляется гривна. Зеленский, по словам Гончарука, подозревал, что процесс это рукотворный, а валютой спекулируют приближенные к власти люди. И президента необходимо в этом разуверить, чтобы он не задавал лишних вопросов.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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В результате скандала премьер подал заявление об отставке по собственному желанию. Однако Зеленский не принял его. При этом президент поручил силовикам установить источник утечки данных из правительства и принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

Как заявил сам Гончарук, отказа президента удовлетворить его прошение об отставке объясняется необходимостью совместной работы на благо общества и выполнения всех запланированных реформ.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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