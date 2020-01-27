Горячее питание в школах охватит 5,2 млн учеников начальных классов

Более 5 миллионов школьников смогут получить бесплатное горячее питание.

"Эта мера, когда все дети будут получать бесплатное горячее питание, охватит 5,2 млн детей", - заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в ходе выступления на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".

При этом она уточнила, что количество детей будет только увеличиваться, потому что " у нас были благоприятные годы по рождаемости".

Напомним, что 15 января Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России.