Горячее питание в школах охватит 5,2 млн учеников начальных классов

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Более 5 миллионов школьников смогут получить бесплатное горячее питание.
"Эта мера, когда все дети будут получать бесплатное горячее питание, охватит 5,2 млн детей", - заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в ходе выступления на заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия".
При этом она уточнила, что количество детей будет только увеличиваться, потому что " у нас были благоприятные годы по рождаемости".
Напомним, что 15 января Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России.