Kia Rio в маскировке заставил напрячь фантазию

На дорогах общего пользования был сфотографирован автомобиль, в котором узнаётся хэтчбек Kia Rio. Модель одета в маск-халат, но это совсем не означает, что нас ждут глобальные изменения в дизайне.

На самом деле, на фото может быть банальный мул - автомобиль, на котором испытывают новые агрегаты. На эту мысль наталкивают проглядывающие фары и противотуманные фары. Дизайн головной оптики, насколько можно судить по видимому на снимке фрагменту, не отличается от текущей версии модели - обратите внимание на характерный обод, опоясывающий линзованный элемент.

Внимание привлекают разве что 17-дюймовые легкосплавные диски, которые наталкивают на мысль о том, что Rio "катает" на тестах GT Line, но у автомобиля нет даже сдвоенных патрубков выхлопа…

Поэтому, что именно готовит корейская марка к премьере, пока остаётся только догадываться.

Отметим, что в Европе Kia Rio представлен только в кузове типа хэтчбек. В нашей стране можно купить седан Rio (цена - от 774 900 рублей) и кросс-версию "пятидверки" - X-Line (от 889 900 рублей). Дизайн "европейца" отличается от автомобилей нашей спецификации.

Напомним, что в России ждут кроссовер Kia Seltos, который появится в продаже через месяц.