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26.01.2020 15:21
Рубрика: Легковые авто

Озвучена точная дата начала продаж кроссовера Kia Seltos

Текст: Константин Руссов

Как сообщил один из участников форума Seltos.Club, представившийся сотрудником одного из крупных дистрибьюторов Kia в Казани, автомобили Seltos уже есть в наличии, а тест-драйвы будут проводиться со 2 марта. Другой участник форума в этой же ветке сообщений озвучил информацию о дате старта приёма заказов - 15 февраля, и рассказал, что 2 марта начнутся продажи.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Напомним, российское представительство Kia до сих пор не опубликовало точных дат начала приёма предзаказов и старта продаж. Единственное, что удалось получить - ответ на "фейковый" прайс на все комплектации Kia Seltos. В своём сообщении компания отметила, что презентация модели состоится весной.

На данный момент официально объявлена стоимость переднеприводной версии кроссовера в комплектации Luxe с двухлитровым двигателем и вариатором - от 1 349 900 рублей.

Производство Kia Seltos организовано на заводе "Автотор" в Калининградской области. Первые фото сборки автомобилей на конвейере предприятия появились в декабре, но официально о начале сборки было объявлено только в середине января.

Напомним, в моторную гамму новинки войдут "атмосферники" объёмом 1.6 и 2.0 литра (121 и 202 л.с. соответственно), а также турбированный 1.6 T-GDI мощностью 177 л.с. Система полного привода будет доступна только на версиях с безнаддувными двигателями. Доступные коробки передач в зависимости от комплектации: вариатор, 6-ступенчатые "механика" и "автомат", 7-скоростной преселективный "робот".

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#Kia