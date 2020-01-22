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22.01.2020 16:18
Рубрика: Легковые авто

"Убийца" Creta оказался значительно дороже бестселлера Hyundai

Текст: Андрей Полухин

Цены на одну из самых многообещающих новинок 2020 года - кроссовер Kia Seltos - рассекречены пользователями форума "Киа Селтос Клуб Россия". Автомобиль получит 17 различных вариантов оснащения по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.

Как выяснилось, лишь несколько версий автомобиля действительно могут составить конкуренцию Creta, который новинке авансом выдали журналисты. Самый доступный Seltos - в комплектации Classic - будет оснащен атмосферным двигателем 1.6 мощностью 123 л.с., 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом.

Фото: Роспатент
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У него будет датчик давления в шинах, кондиционер, система помощи при старте на подъеме, все стеклоподъемники с электроприводом, а также шесть подушек безопасности. За 6-диапазонный "автомат" придется доплатить 60 тысяч - до 1 179 900 рублей.

В версии Comfort будут доступны климат-контроль, обогрев зеркал и передних сидений, привод стеклоподъемников, легкосплавные диски, противотуманки, датчик света. С "механикой" и передним приводом такой автомобиль будет стоить 1 179 900 рублей, с АКП - 1 229 900. Такие же машины, но с полным приводом предложат на 80 тысяч дороже - соответственно 1 259 900 и 1 309 900 рублей.

В комплектации Luxe добавляются камера заднего вида, круиз-контроль, мультимедийка с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и подогрев руля. Эти автомобили будут доступны с классическим "автоматом" и вариатором, а также с альтернативным 2-литровым мотором на 150 л.с., и обойдутся в цену от 1 309 900 до 1 429 900 в зависимости от оснащения и типа привода. Дешевле всего - переднеприводный кроссовер 1.6 AT, дороже - версия 2.0 AWD с CVT.

Фото: Пресс-служба Kia.
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В комплектации Prestige имеются также светодиодные фары, датчик дождя и запуск двигателя кнопкой. Такие кроссоверы обойдутся в сумму от 1 449 900 до 1 569 900 рублей. А в версии Premium салон будет кожаным, аудиосистема - премиальной, а список опций пополнится системой контроля "мертвых зон". Здесь можно будет купить машины только с 2-литровым мотором в сочетании с вариатором - за 1 669 900 с передним приводом и 1 749 900 - с полным, а также с турбированным 1.6 на 177 л.с. с "роботом" и AWD - за 1 839 900 рублей.

Напомним, Hyundai Creta 2020 модельного года комплектуется такими же силовыми установками, за исключением турбомотора. При этом ее стоимость составляет от 972 000 до 1 500 000 рублей. Кроссовер с полным приводом доступен уже за 1 108 000 рублей, с "автоматом" - за 1 078 000 рублей.

Производство Kia Seltos уже стартовало на заводе компании в Санкт-Петербурге. Первые автомобили уже добрались до дилеров, при этом дата старта модели пока не называется. Скорее всего, запуск произойдет в феврале.

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#Hyundai #Kia