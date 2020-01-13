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13.01.2020 09:01
Рубрика: Легковые авто

"Убийца" Creta от Kia поступил к российским дилерам

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.kia-seltos.ru Фото: www.kia-seltos.ru
Фото: www.kia-seltos.ru

Одна из самых ожидаемых новинок 2020 года - кроссовер Kia Seltos - начал поступать к российским дилерам.

Несколько автомобилей заметили члены профильного клуба, созданного в интернете. Они опубликовали снимки машин на автовозах, а также в сервисном помещении. Поклонники модели сделали выводы, что на фото попали кроссоверы в топовой комплектации с полным приводом. О каких именно дилерских салонах идет речь, пока не ясно.

Фото: Пресс-служба Chevrolet.
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Kia уже рассекретила стоимость своей новинки в одной из версий. Так, машина с 2-литровым двигателем MPI на 149 л.с. и вариатором в комплектации Luxe с передним приводом будет стоить от 1 349 900 рублей. Покупателям предложат климат-контроль, 8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, камеру заднего вида, задние датчики парковки и 16-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

У Seltos также будут комплектации с атмосферным бензиновым двигателем 1.6 MPI на 121 и 123 л.с. в зависимости от типа привода и 6-ступенчатым "автоматом", а также с наддувным 1.6 T-GDI мощностью 177 л.с. и преселективным "роботом" 7DCT.

Габаритные размеры автомобиля - 4370x1800x1615 мм, колесная база - 2630 мм. Главным соперником Seltos на российском рынке станет соплатформенный кроссовер Hyundai Creta. При этом модель от Kia должна быть немного дороже.

Известно, что Kia Seltos успешно прошел краш-тесты, а также испытания на Дмитровском полигоне.

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#Kia