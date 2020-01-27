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27.01.2020 15:11
Рубрика: Спорт

Кокорин не полетел на сбор с "Сочи"

Текст: Максим Домчев

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин не полетел на сбор с футбольным клубом "Сочи".

На прошлой неделе генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил о том, что Кокорин должен перейти в "Сочи", позже источник в клубе заявил одному из изданий, что руководство питерцев договорилось с футболистом о том, что он все же переедет на юг России.

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И матч против "Зальцбурга", в котором Кокорин снова вышел на поле с капитанской повязкой, должен был стать последним за "Зенит", после чего футболист должен был отправиться с "Сочи" на сбор в Турцию.

27 января сочинцы улетели на сбор, но Кокорин с командой не полетел. Об этом изданию "Спорт день за днем" рассказал агент футболиста Кирилл Логинов.

"Поедет ли он на второй сбор с "Сочи"? Нет, не поедет. Будет ли Кокорин тренироваться с "Зенитом-2"? Пока этого не произошло, у него выходные, и он готовится ехать на второй сбор команды", - заявил он.

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