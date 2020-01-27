Легендарная телепередача "АБВГДейка" закрывается

Легендарная детская развлекательно-обучающая телепередача "АБВГДейка" закрывается. Об этом сообщила в размещенном на YouTube видеоролике художественный руководитель программы Татьяна Черняева. Объясняя решение финансовыми трудностями канала.

При этом Татьяна выразила надежду, что средства, "чтобы сохранить "АБВГДейку" для следующих поколений", все же будут изысканы. Поскольку славу шоу, неоднократно награжденного, сложно переоценивать. Что могут подтвердить более трех миллионов писем от зрителей, полученных программой за годы ее существования.

"Дорогие ребята! Дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Мы вынуждены уйти с телевизионных экранов и какое-то время не сможем радовать вас новыми выпусками", - отмечено в подписи к видео.

"АБВГДейка", программа для дошкольников и младших школьников, выходила с 4 января 1975 года. Автором идеи, названия и сценариев первых десяти выпусков был Эдуард Успенский. Он же предложил и первый состав клоунов-учеников: Сеня (Семён Фарада), Саня (Александр Филиппенко), Таня (Татьяна Непомнящая) и Владимир Иванович (Владимир Точилин).

Татьяна Кирилловна Черняева на протяжении всех лет существования программы была ее бессменным редактором, художественным руководителем и ведущей.

Впервые съемки передачи были прекращены в 1977-м - из-за занятости Филиппенко в театре Вахтангова, а Фарады - в театре на Таганке. Через году "АБВГДейку" возобновили - уже со знаменитой Ириской (Ирина Асмус), Клёпой (Виталий Довгань), Лёвушкиным (Валерий Лёвушкин) и Юрой (Юрий Шамшадинов).

4 января 1990 года программа была вновь закрыта и ушла из эфира на десять лет. Современная версия программы выходила на канале "ТВ Центр" с 2000 года.

Ранее сообщалось о закрытии передач "Сам себе режиссер", "Смехопанорама" и "Утренняя почта". При этом Евгений Петросян заверил, что в случае с его шоу это - просто временная приостановка эфиров.