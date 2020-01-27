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27.01.2020 15:26
Рубрика: ПДД

Новые комплексы фиксации ПДД разместили на автомобилях

Текст: Николай Грищенко
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Московской области на дорогах заработали камеры фиксации нарушений ПДД. Приборы установлены на крышах автомобилей Lada Granta. Рядом с брендированными машинами дежурят операторы в желтой форме со светоотражающими элементами.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Как сообщает "Коммерсант", автомобильные комплексы видеофиксации придут в Подмосковье на смену передвижным камерам на треногах. Всего в регионе действует 1 200 стационарных комплексов и 200 передвижных, в том числе 30 фургонов Ford Transit с установленными на крышах камерами типа "Оскон".

Новые приборы, как подчеркивает издание, отличаются усовершенствованным программным комплексом. Расположенная на крыше автомобиля камера способна измерять скорость до 350 км/ч на расстоянии до 100 метров.

По замыслу компании-оператора областной системы фиксации нарушений новые посты контроля станут более заметными на автодорогах, что будет способствовать предупреждению нарушений ПДД со стороны водителей.

Кстати

За девять месяцев 2019 года российские пешеходы и водители свыше 100 миллионов раз нарушали правила дорожного движения. Среди самых распространенных оказалось превышение скоростного режима, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора.

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#ПДД