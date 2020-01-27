Онищенко: 30 существующих препаратов способны победить новый коронавирус

Примерно 30 существующих препаратов работают против коронавируса нового типа. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

- Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса, - заявил бывший главный санитарный врач России. Он отметил, что 12 из этих препаратов используются для борьбы с ВИЧ-инфекцией, и привел такие названия, как "Индиновир" и "Саквинавир".

Напомним, госкомитет КНР по здравоохранению сообщил, что число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, в Китае достигло 2783 человек. Из них 461 находятся в тяжелом состоянии. Число жертв этого типа пневмонии достигло 81. 52 человека, ранее заболевших, успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Также китайские врачи предупредили, что коронавирус, стремительно распространяющийся по миру, может проникать в организм человека через глаза.