Пикап и внедорожник Rivian станут головной болью Tesla

Компания Rivian, готовящая к выходу электрические пикап и кроссовер, неожиданно порадовала ценой на новинки - она оказалась ниже, чем ожидалось. Например, предполагаемый прайс на базовый пикап R1T начинался от 69 000 долларов, на внедорожник R1S - от 72 тысяч. Как сообщает Electrek, начальные версии электромобилей будут стоить меньше.

В компании информацию о ценах подтвердили. Оказалось, что от 69 тысяч долларов - стоимость "хорошо укомплектованных машин", а прайс на начальные версии будет демократичнее.

И это - потенциальная заявка на пул клиентов, которые хотели бы купить электрокар, но Tesla была не по карману. Например, Model X стоит в Штатах от 84 990 долларов (без учёта налоговых вычетов за экотранспорт). Правда, Tesla Cybertrack имеет привлекательный ценник: одномоторная заднеприводная конфигурация обойдётся в 39 900 долларов, трёхмоторная с AWD - от 69 900 долларов.

Rivian R1T и R1S оснащены четырьмя электромоторами, суммарная мощность которых может варьироваться от 408 до 760 л.с. Также можно будет выбрать из нескольких вариантов ёмкости аккумулятора: у маленького на 105 кВт*ч заявленный ресурс на одной зарядке составляет 370 км, максимально машина может "пробежать" до 640 км. Ранее компания демонстрировала работу режима "Танковый разворот".

Производство моделей Rivian стартует до конца 2020 года, детальная информация о ценах должна появиться в ближайшее время.