Найден отец брошенных в Шереметьево детей

Мужчина, оставивший детей в терминале D столичного аэропорта Шереметьево, найден. Об этом сообщила федеральный уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает ТАСС.

По словам Кузнецовой, в ближайшее время станет ясна судьба отца. Несмотря на то, что он ясно объяснил мотивы, поступок мужчины все равно является правонарушением и, скорее всего, ему придется понести наказание. "Уже сейчас понимаем, что сам факт оставления детей в общественном месте со стороны законных представителей является серьезным нарушением", - отметила правозащитница.

Против мужчины могут возбудить уголовное дело об оставлении детей в опасности, СК ведет доследственную проверку. Уголовное преследование по этой статье может стать основанием для ограничения или даже лишения родительских прав, заявляется в сообщении агентства.

Ранее губернатор Московской области заявил, что готов помочь мужчине в поиске достойной работы.