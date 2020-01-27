Обвиняемым в хищении 1 млрд рублей у "Роснано" дали реальные сроки

Учредитель "НТ-Фарма" Рустам Атауллаханов и генеральный директор этой компании Евгений Султанов получили 8 и 5 лет лишения свободы соответственно. Такое решение вынес в понедельник, 27 января, Хорошевский суд Москвы. Предпринимателей обвинили в хищении 1 млрд рублей у госкорпорации "Роснано".

"Суд постановил признать Атауллаханова и Султанова виновными и назначить наказания Атауллаханову в виде 8 лет лишения свободы, а Султанову - 5 лет лишения свободы", - приводит ТАСС слова судьи.

Следствие доказало, что ООО "НТ-Фарма" получила от "Роснано" более 1 млрд рублей для строительства в Переславском районе Ярославской области фармацевтического производства вакцин и терапевтических биопрепаратов. Однако в действительности работы не велись, а выделенные на них деньги были растрачены.