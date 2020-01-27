Власти Хабаровского края вернут в регион брошенных в Шереметьево детей

В правительстве Хабаровского края решают, как вернуть оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево детей.

- Будем решать вопрос с доставкой детей в Хабаровский край, - сообщил РИА Новости источник в региональном правительстве.

Тем временем прокуратура края начала проверку по факту инцидента. Во время нее будет дана оценка работе "органов профилактики".

Напомним, 26 января мужчина, прилетевший из Хабаровска, оставил двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту. При них нашли записку, в которой объяснялось, что такой шаг обусловлен сложным финансовым положением семьи. Отец также просил не разлучать братьев и на время забрать их в приют.

Уже известно, что семья проживала в Комсомольске-на-Амуре и не стояла на учете как малообеспеченная. Последнее время мужчина воспитывал сыновей один.

Сейчас ребята находятся в Химкинской городской больнице. Полиция ищет оставившего детей отца. СК ведет проверку.