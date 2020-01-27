Власти рассказали о семье брошенных в Шереметьево детей

Семья, в которой росли двое детей, оставленных в аэропорту Шереметьево, не состояла на учете в качестве неблагополучной. Воспитанием ребят занимался отец, работавший вахтовым методом.

- Два раза он по заявлению оставлял их в Центре социальной помощи семье и детям на время отъезда и забирал их по возвращении, - сообщили РИА Новости в администрации Комсомольска-на-Амуре.

В 2017 году матери мальчиков вынесли предупреждение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Дети опрокинули на себя чайник с кипятком, в то время как женщина была в магазине.

24 января отец забрал документы старшего ребенка из школы и сообщил, что они переезжают в Москву. По его словам, там есть жилье и возможность устроиться на работу.

В воскресенье мужчина оставил сыновей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту Шереметьево. В записке он объяснил, что временно не может воспитывать детей из-за финансовых проблем. Личность комсомольчанина установлена, его разыскивает полиция. СК ведет проверку. Дети находятся в больнице.