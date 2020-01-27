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26.01.2020 23:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подозреваемая в убийстве своих детей пермячка умерла в больнице

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

Жительница пермского Кудымкара умерла в больнице после попытки суицида. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Мужчина бросил двоих детей в терминале аэропорта Шереметьево

Многодетная мать подозревалась в убийстве своих малолетних детей 2014 и 2019 годов рождения. Тогда она и попала в больницу, где находилась с 23 января.

У женщины остался муж и еще двое детей 2011 и 2017 годов рождения, они находятся под опекой отца.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, семья характеризовалась как положительная, в Кудымкаре жила недавно. Мать и отец купили дом, получали пособия, на учете нигде не состояли.

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