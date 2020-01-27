Подозреваемая в убийстве своих детей пермячка умерла в больнице

Жительница пермского Кудымкара умерла в больнице после попытки суицида. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Многодетная мать подозревалась в убийстве своих малолетних детей 2014 и 2019 годов рождения. Тогда она и попала в больницу, где находилась с 23 января.

У женщины остался муж и еще двое детей 2011 и 2017 годов рождения, они находятся под опекой отца.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министерство по делам Коми-Пермяцкого округа, семья характеризовалась как положительная, в Кудымкаре жила недавно. Мать и отец купили дом, получали пособия, на учете нигде не состояли.