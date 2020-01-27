В Прикамье возбудили дело после ДТП с 15 пострадавшими

В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе М-7 "Волга" с участием рейсового автобуса "Пермь - Очер" и двух легковых автомобилей.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с двумя легковыми автомобилями.

В результате ДТП пострадали 10 пассажиров автобуса, в том числе один ребенок, а также водители и пассажиры легковых автомобилей. Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.