В Сибири сильные снегопады стали причиной транспортного коллапса

Снежный циклон пришел в Сибирь несколько дней назад. На Новосибирск, Барнаул, Омск и другие города обрушились продолжительные метели.

Пурга метет с такой силой, что новые сугробы вырастают всего за пару часов. Дорожные службы работают в экстренном режиме - всю ночь. Однако к утру в этой "снежной битве" метель вновь одерживает сокрушительную победу. Критичнее всего ситуация в Алтайском крае. Вчера здесь закрыли для движения десять участков трасс.

- В условиях шторма в Алтайском крае работают все службы и ведомства, - сообщает местная администрация. - В распоряжении оперативных групп высокопроходимая техника, вездеход "Лось", а также снегоходы. В отрезанные непогодой населенные пункты организована доставка продовольствия.

Жители алтайского поселка Центральный сетуют на то, что уже неделю не могут выбраться из снежного плена. Тяжелее всего приходится сотрудникам скорой помощи. Врачам порой приходится добираться до больных пешком либо по старинке - на лошадях. В частном секторе каждое утро дома приходится откапывать из сугробов в буквальном смысле слова. Пенсионерам помогают волонтеры. На подмогу дорожникам пришли военные. Снежные заторы пробивают при помощи инженерной техники - бульдозерами на базе артиллерийских тягачей. Высота сугробов, по словам военных, превышает два метра.

- За два дня сводный отряд Центрального военного округа очистил от снежных заносов 30 километров автодорог в Алтайском крае. Восстановлено транспортное сообщение с селами Моховое, Савинка, Серебренниково и Боровской, - рассказали "РГ" в пресс-службе ЦВО.

В Новосибирске из-за непрекращающихся снегопадов мэрия ввела режим чрезвычайной ситуации.

- Возникли перебои в работе оперативных служб, превышены нормативные сроки реагирования на обращения жителей города, что представляет реальную угрозу для жизни и здоровью людей. Зафиксированы многочисленные случаи буксовок автомобилей скорой помощи. Увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, - сообщают чиновники.

В минувшую субботу на улице Портовой уже произошло ЧП - глыба снега с крыши упала на двух женщин и ребенка. К счастью, они остались живы. На юге Сибири объем выпавших осадков в полтора-два раза побил рекорды за всю историю наблюдений. В Омской области из-за бури не могут приземлиться самолеты. Закрыта трасса на Казахстан. Для исключения аварийности на дорогах водителям рекомендовано ограничить использование личного автотранспорта.

Между тем, поданным МЧС, погодные условия в Сибири продолжат ухудшаться. В ближайшие двое суток в Новосибирске прогнозируют продолжительные метели, местами порывы ветра достигнут 25-27 метров в секунду, а на дорогах вновь ожидаются сильные заносы и гололед. Возможны обрывы линий связи и электропередач, срывы кровли со зданий и сооружений, нарушение работы транспорта. В Омске помимо обильных осадков ожидается резкое похолодание - в регион придут тридцатиградусные морозы. На Алтае ждут очередной снежный шторм.

По прогнозам синоптиков, пик снегопадов в Сибири придется на середину недели. Метели ослабнут ближе к выходным.