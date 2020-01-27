В Томске арестовали директора предприятия, где погибли 12 работников

Кировский районный суд города Томска арестовал директора компании "Грин Вуд", двенадцать сотрудников которой погибли в результате пожара в поселке Причулымском.

По решению суда гражданка Китая заключена под стражу. Ее разыскивали на протяжении нескольких дней.

- Подозреваемая задержана в Томске, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Томской области Елена Лебедева. Ей предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Виновной себя она не признала.

В настоящее время проведены судебные медицинские и генотипические экспертизы останков 11 погибших. Их личности установлены. Тела опознанных выданы родственникам для захоронения.

- По двенадцатому погибшему экспертиза находится на завершающей стадии, - сообщает СУ СК по Томской области.

Напомним, 21 января в деревянном бараке в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел пожар. В огне погибли 12 человек, большинство - граждане Узбекистана. Мигранты трудились на заготовке леса в китайской компании "Грин Вуд". Глава региона Сергей Жвачкин озвучил предварительную причину трагедии - отопление здания электрическими обогревателями. При этом проводка-"времянка" была переброшена к бараку прямо с дерева. Дополнительные нагревательные элементы стояли в каждой комнате нелегального общежития. После трагедии в поселке Причулымском в регионе проверят все лесопильные предприятия и условия жизни их временных рабочих. Всего в Томской области 378 таких хозяйствующих субъектов.